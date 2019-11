Sondaże prezydenckie. Wynik Kidawy-Błońskiej zaskakuje

Instytut Pollster zapytał Polaków. na kogo zagłosowaliby w drugiej turze wyborów prezydenckich, gdyby zmierzyli się w niej Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska. 53 proc. wskazało urzędującego prezydenta, natomiast 47 proc. oddałoby głos na kandydatkę KO. Pytanie skierowano tylko do tych, którzy są zdecydowani oddać głos w wyborach.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 22-24.11.2019 roku metodą CAWI na próbie 1093 dorosłych Polaków. – To jest prawdopodobny wynik w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wynik Małgorzaty Kidawy–Błońskiej jest naprawdę dobry i jest on poważnym zagrożeniem dla prezydenta Andrzeja Dudy. Choć do wyborów jeszcze pół roku, to obóz rządzący ma się czego obawiać i takie wyniki powinny zmobilizować Pałac Prezydencki i PiS do wzmożonej pracy. Mimo, że w badaniu prowadzi Andrzej Duda to jego notowania są dość umiarkowane. Wyniki sondażu powinny być sygnałem ostrzegawczym i budzić niepokój wśród obecnego obozu władzy – mówi w rozmowie z portalem se.pl prof. Kazimierz Kik.

Według politologa prof. Kazimierza Kika, scenariusz w którym kandydaci PiS i KO idą łeb w łeb, jest realny.

Tymczasem według sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "DGP" i RMF FM, Duda w II turze miałby prawie 10 p. proc. przewagi nad Kidawą-Błońską. Według politologa prof. Kazimierza Kika, scenariusz w którym kandydaci PiS i KO idą łeb w łeb, jest realny. W pierwszym wariancie IBRiS dał respondentom do wyboru Andrzeja Dudę, Małgorzatę Kidawę Błońską, Adriana Zandberga, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Janusza Korwin-Mikkego. Na czele stawki uplasował się kandydat PiS z wynikiem 46,2 proc. Drugie miejsce przypada Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, która przekonała do siebie 23,3 proc. badanych. Adrian Zandberg uzyskał 9,1 proc. głosów, Władysław Kosiniak-Kamysz 8,2, a Janusz Korwin-Mikke 3,3. W drugiej Andrzej Duda pokonałby Małgorzatę Kidawę-Błońską (47,6 do 38,9 proc.).

Drugi zestaw zakłada start Dudy, Jacka Jaśkowiaka, Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia oraz Korwin-Mikkego. Liderem ponownie jest urzędujący prezydent z 43,5 proc. głosów. Jaśkowiak wypada dużo słabiej niż Kidawa-Błońska i cieszy się poparciem zaledwie 16,3 proc. badanych. Do kandydata KO znacznie zbliża się Kosiniak-Kamysz (15 proc.). Robert Biedroń przekonuje 5,3 proc. wyborców, a Janusz Korwin-Mikke 4,7 proc. respondentów. Według sondażu, w drug