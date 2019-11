Kiedy złoto było białe

August III Sas, fan włoskiej opery i malarstwa, do polityki nie miał głowy. W 1737 r. zdobył się jednak na gest, którym zachwycił polskich poddanych: pozwolił się sportretować bez peruki, za to w kontuszu i przy karabeli. Aby zwiększyć propagandową siłę rażenia obrazu pędzla Louisa de Silvèstre’a, masowo powielano go w formie grafiki. Chcąc obejrzeć mieniący się kolorami oryginał, trzeba pofatygować się do Drezna. Znacznie bliżej, bo w Krakowie, podziwiać można dwa posągi króla, wyrzeźbione z porcelany. Ta sama dumna poza, ten sam strój Sarmaty, tylko zamiast dywanu Wettin depcze kwiaty róż. Figury są puentą otwartej na Wawelu wystawy rokokowych utensyliów i bibelotów, wykonanych w słynnej manufakturze miśnieńskiej.