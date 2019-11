Nieoficjalnie: Banaś poda się do dymisji

Wczoraj doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Kamińskiego z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem. Władze Prawa i Sprawiedliwości przekazały mu oczekiwanie złożenia dymisji. Informację o spotkaniu przekazał za pośrednictwem Twittera wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

– Zapoznałem się z raportem CBA w sprawie pana Mariana Banasia i doszedłem do przekonania, że wnioski z tego raportu powinny skłonić pana Banasia do podania się do dymisji – podkreślił dzisiaj Mateusz Morawiecki. Jak podał "Fakt", premier stwierdził w rozmowie z mediami, że dymisji Banasia spodziewa się jeszcze dzisiaj.

Przypomnijmy, że o szefie NIK Marianie Banasiu zrobiło się głośno po ujawnieniu przez "Superwizjer" TVN sprawy hotelu na godziny, który mieścił się w kamienicy należącej do szefa NIK. Wiele wątpliwości narosło także wokół oświadczeń majątkowych polityka.