Naturalnie od chirurga

Gojdź pochwalił się, że jego placówka jest „najnowocześniejsza”, a zespół specjalistów najlepiej wyszkolony. „Moim celem jest bycie nr 1 na Florydzie, tak jak to było w Polsce. Zawsze numer 1! I ten cel osiągnę ciężką pracą już za kilka miesięcy. Rozpiera mnie duma” – napisał na swoim Facebooku. Nowego przedsięwzięcia pogratulowała Gojdziowi aktorka Katarzyna Warnke, która pochwaliła nową klinikę m.in. za jej piękne położenie. Dodała też, że to właśnie Gojdziowi zawdzięcza swój „naturalny i świeży wygląd”. Nie ma to jak chwalić się naturalnością, którą zawdzięcza się chirurgowi medycyny estetycznej. Tego jeszcze 14 w show-biznesie chyba nie grali.