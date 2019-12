"Musimy ciąć koszty". Szczere słowa nowego szefa Nowoczesnej

W ubiegłą niedzielę Katarzyna Lubnauer zrezygnowała z dalszego przewodniczenia Nowoczesnej. Stery w partii przejął Adam Szłapka. Szłapka rywalizował o przywództwo w Nowoczesnej z Krzysztofem Mieszkowskim. Młody polityk był w przeszłości radnym Kościana i ekspertem w kancelarii byłego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

– Wiemy, jaka jest nasza wizja i wartości. Wiemy, co było dla nas ważne w polityce. W 2015 roku chyba zbyt szybko nabraliśmy wiatru w żagle, a później zostały one trochę pozrywane. Nikt w 2015 roku nie spodziewał się, że nie będzie normalnej dyskusji na poważne tematy, z którymi wchodziliśmy do polityki. Już w grudniu 2015 roku mieliśmy walkę o Trybunał Konstytucyjny, rozpoczęło się deptanie fundamentów demokratycznego państwa. Wszystko działo się bardzo szybko. Potem mieliśmy długi cykl wyborczy, a teraz jest moment, by na nowo zewrzeć szyki i się przegrupować. Energia i zaangażowanie ludzi to nasze największe zasoby – mówi Interii szef Nowoczesnej.

Szłapka odniósł się także do problemów finansowych partii: – To są oczywiście oszczędności i racjonalizacja kosztów. Nowoczesna ma przecież problemy finansowe i musimy ciąć koszty. To są przede wszystkim zobowiązania wobec banku PKO BP. Nieco ponad połowa tego kredytu pozostała nam do spłacenia.

Szef Nowoczesnej zaznacza, że ugrupowanie chce rozłożyć spłatę zadłużenia na raty. – Poza tym czekamy na rozstrzygnięcie w Strasburgu. Złożyliśmy skargę, bo uważamy, że kara za błąd popełniony w 2015 roku jest niewspółmiernie duża do tego błędu. Finansujemy się przez darowizny, składki i sami też spłacamy dług. Z punktu widzenia podatnika jesteśmy więc absolutnie najoszczędniejszą partią w kraju – mówi Adam Szłapka.

– Przede wszystkim zmieniamy biuro. Będziemy działać w oparciu o zaangażowania naszych posłów i samorządowców. Jestem przekonany, że skutecznie – wskazuje Szłapka, pytany przez Interię o planowane cięcia w wydatkach Nowoczesnej.