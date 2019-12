Razem wyklucza połączenie z SLD i Wiosną

Korwin-Mikke: To, co chce zrobić PiS jest przerażające

To mnie przeraża – przyznaje Janusz Korwin-Mikke. Jeden z liderów Konfederacji odnosi się w ten sposób do planów odwołania Mariana Banasia z funkcji prezesa NIK, w przypadku jeśli sam nie poda się do dymisji.