Dokąd zmierza Kościół? Zapraszamy na spotkanie z Pawłem Lisickim

Dokąd zmierza Kościół Katolicki? Co w praktyce oznacza i przyniesie nam wdrażana od początku pontyfikatu papieża Franciszka droga synodalna? Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Na te pytania spróbują odpowiedzieć goście klubu Polonia Christiana we Wrocławiu: redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki oraz Krystian Kratiuk. Dyskusje poprowadzi Tomasz D. Kolanek.

Spotkanie będzie połączone z prezentacją najnowszej książki redaktora naczelnego "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego i Tomasza Kolanka pt.: „Czas szaleństwa czy czas wiary? O kryzysie w Kościele, fałszywym ekumenizmie, myślicielach nowej lewicy i czasach ostatecznych”. Przedmowę do publikacji napisał Krystian Kratiuk. Dyskusja odbędzie się 4 grudnia 2019 r. (środa) godz. 17.00 w „Domu Technika” NOT (Sala nr 104) przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 74 we Wrocławiu. Wstęp wolny!