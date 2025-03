Cejrowski: Europą kierują samobójcy. Lisicki: Skąd oni się u licha wzięli?

Portugalia jest kolejnym krajem, który jest gotowy na wysłanie wojsk na Ukrainę. W nocy z czwartku na piątek (z 6 na 7 marca 2025) portugalski premier Luis Montenegro po zakończeniu nadzwyczajnego szczytu przywódców Unii Europejskiej w Brukseli. Szef portugalskiego rządu sprecyzował, że wysłanie wojsk na Ukrainę nie będzie dla Lizbony czymś niemożliwym "jeśli zajdzie taka potrzeba". Premier wyjaśnił, że Portugalia kierując się zasadą solidarności będzie stać u boku swoich sojuszników z Unii Europejskiej, aby dać Kijowowi gwarancje bezpieczeństwa po zakończeniu wojny z Rosją.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał swoją premierę w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiali m.in. o postawie państw UE, które dążą do konfrontacji z Rosją. – Europa nie dysponuje żadnymi środkami, które pozwoliłyby jej wejść do wojny z Rosją jak równy z równym. Jedynym graczem, który dysponuje tą siłą są Stany Zjednoczone. Donald Trump już zadeklarował, że nie chce w tym uczestniczyć – wskazywał Paweł Lisicki.

– Jedyną racjonalność, jaką dostrzegam jest taka, że to pułapka zastawiona na Donalda Trumpa przez Europę, może w oparciu o siły w USA. Europa wchodzi do wojny nieprzygotowana, zaczynają się straty, rośnie presja na USA, by nie zostawić sojuszników, Trump mówi, że "nie", a wówczas uruchamia się jakaś siła, która chce się go pozbyć. Nie widzę innego wytłumaczenia, bo przecież trzeba być chyba idiotą, by nie wiedzieć, że Europa nie jest w stanie przeprowadzić takiej operacji militarnej – dodawał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Artykuł 5. włączy się tylko wtedy, kiedy ktoś dokona agresji na państwa NATO, a nie, gdy państwa NATO dokonają agresji, dołączając się do Zełenskiego (...) Europa jest rządzona przez kompletnych idiotów, co rozbija pana analizę. Nie można tego traktować jako pułapki na Trumpa, bo on wielokrotnie już z niej wychodził. Ameryka jest w stanie się obronić sama, bez NATO, a NATO nie jest w stanie się obronić samo, bez Stanów Zjednoczonych. Przywódcy państw europejskich to sekta, która idzie na zniszczenie Europy – ocenił Wojciech Cejrowski.

Zwiastun 115. odc. programu "Antysystem". Całość dostępna dla Subskrybentów.