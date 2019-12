"Cały czas wierzę, że to ustawka". Zaskakująca teoria Budki

W czwartek wieczorem doszło do spotkania prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa PiS i ministra koordynatora służb specjalnych. Rozmowy miały związek z raportem CBA na temat oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Jarosław Kaczyński poprosił szefa Izby o podanie się do dymisji. Następnego dnia było już wiadomo, że Banaś nie zamierza odchodzić.

"Dziennik Gazeta Prawna" " ujawnił, że w piątek przed południem do gabinetu marszałek Sejmu Elżbiety Witek przyjechał kierowca z Najwyższej Izby Kontroli, który miał posiadać pismo od prezesa Mariana Banasia. Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka powiedział jednak w rozmowie z serwisem 300polityka.pl, że "do sekretariatu marszałek Sejmu nie wpłynęło opisane pismo, co jednocześnie oznacza, że marszałek Sejmu nie mogła się z nim zapoznać, ani tym bardziej go odesłać".

"Ustawka"

O komentarz do sprawy poproszono Borysa Budkę z PO. Polityk ocenił, że cała sprawa z Banasiem może być "ustawką". – Marian Banaś to problem PiS-u. To człowiek Morawieckiego, Kaczyńskiego, którego można odwołać ze stanowiska. Cały czas wierzę, że to ustawka. PiS-owi jest na rękę, by w NIK zasiadał taki człowiek – stwierdził poseł w programie Polsat News.

Polityk odrzucił możliwość porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością w celu odwołania Banasia, gdyż "nie można zmieniać konstytucji z ludźmi, którzy ją łamią". Jednocześnie podkreślił, że poprzedni szef NIK Krzysztof Kwiatkowski sam zrzekła się immunitetu. – Był niezależny – ocenił.

Budka stwierdził, że PiS ma instrumenty, żeby "pozbyć się Banasia". – To PiS wybrał Banasia do NIK, miał go jako ministra swojego rządu – mówił gość Polsat News.