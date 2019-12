"Kiedy Greta Thunberg ma czas na naukę?"

"Kryzys klimatyczny stworzyły takie systemy ucisku jak patriarchalizm, kolonializm i rasizm. Musimy je rozmontować" – czytamy w manifeście Graty Thunberg i dwóch innych aktywistek, Luis Neubauer i Angeli Valenzueli. CZYTAJ WIĘCEJ

W tekście zatytułowanym "Dlaczego znów uderzamy" można przeczytać między innymi: "Od ponad roku dzieci i młodzi ludzie z całego świata walczą o klimat. Stworzyliśmy ruch, który przedstawił nasze cele. (…) Zrobiliśmy to nie dlatego, że to nasze marzenie, ale dlatego, że nie widzieliśmy, aby ktokolwiek podjął działania w celu zabezpieczenia naszej przyszłości. (…) Młodzi ludzie tacy jak my ponoszą ciężar porażek przywódców. Badania pokazują, że zanieczyszczenia ze spalania paliw kopalnych są największym na świecie zagrożeniem dla zdrowia dzieci".

Kto jej płaci, kiedy się uczy...

– Widziałem to i zastanawiam się, kto tej dziewczynie płaci, kto ją utrzymuje i jakie będzie miała oceny na świadectwie szkolnym. Kiedy ona ma czas na naukę? Na te pytania chciałbym usłyszeć odpowiedzi. Zastanawia mnie, jak ta dziewczyna usprawiedliwi swoje wyniki nauczania – skomentował manifest Grety Thunberg poseł PiS w rozmowie z wpolityce.pl. – Na jakiej podstawie prawnej ona nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych? – dopytywał polityk.

– To mnie interesuje, a nie brednie opłacone przez Sorosa. Jak to jest, że wszyscy w jej wieku uczą się w szkole, a ona pływa sobie po świecie – podkreślił Tarczyński.