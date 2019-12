"Prawdziwe Narcos w Polsce". Morawiecki o wielkim sukcesie polskich służb

„Prawdziwe Narcos w Polsce?” – napisał dzisiaj po południu rzecznik rządu, Piotr Müller informując o konferencji prasowej z udziałem premiera.

Konferencja rozpoczęła się chwilę przed godziną 15 i rozpoczęła się od krótkiej informacji na temat sytuacji w Szczyrku. – Akcja ratunkowa, która toczyła się w Szczyrku została zakończona i niestety wszystkie osoby przysypane gruzem zginęły. Przyczyny będą bardzo dokładnie zbadane – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Zatrzymano przemyt narkotyków, wartych ok. 2 mld. zł

– Rzadko się zdarza, że można powiedzieć z całą pewnością, że udaremniliśmy największy przemyt narkotyków w historii ostatnich wielu, wielu lat. To co do wartości zapewne największy udaremniony przemyt ostatnich 30 lat – mówi dalej szef rządu, przechodząc do głównego tematu konferencji. Jak poinformował premier, wartość narkotyków, które zostały przechwycone przez służby wynosi ok. 2 mld zł.

– Uratowaliśmy od łez, tragedii, złamanych życiorysów nie tylko Polaków, ale też wielu Europejczyków – mówił dalej Morawiecki.

– Jestem wdzięczny funkcjonariuszom, którzy w sposób sprawny zdemaskowali i udaremnili przemyt. Wykorzystana została do tego najnowsza technologia. Profesjonalizm KAS, CBŚ i Policji jest ogromny. Państwo jest silne i sprawne. To powód do dumy – mówił premier, podczas konferencji w KPRM.

Jak ustaliły służby narkotyki pochodziły z Kolumbii. – Wiemy, że grupa przestępcza składała się z czterech Kolumbijczyków, co najmniej dwóch Polaków i Irańczyk. Więc to międzynarodowa grupa przestępcza – mówił Morawiecki.