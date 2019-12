Ktoś jednak kibicuje Hołowni. "Bardzo mocno mu sekunduję"

Portal, powołując się na wyliczenia Press-Service Monitoring Mediów informuje, że na początku listopada, kiedy pierwszy raz podano informację o możliwym starcie Hołowni (zrobiła to Polityka Insight), w mediach pojawiło się ponad 3 tys. publikacji na jego temat. Większość miała wydźwięk pozytywny. Trend nieco się zmienił, kiedy Hołownia ogłosił, że odchodzi z programu "Mam talent". Liczba publikacji na jego temat spadła do 1,3 tys, a w radiu, prasie i telewizji nie pojawił się żaden pozytywny komentarz. Jednocześnie w mediach społecznościowych pozytywne materiały o Hołowni przeważały nad negatywnymi.

– Bardzo mocno sekunduję Szymonowi Hołowni. To obywatelski kandydat na prezydenta, który ożywi debatę prezydencką – powiedziała na antenie radia TOK FM wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

Morawska-Stanecka sama była wymieniana jako ta, która może stanąć do walki o fotel prezydencki. – Jest to duży zaszczyt, że akurat pomyślano o mnie. My cały czas rozmawiamy i po naszej konwencji podamy decyzję – stwierdziła wicemarszałek.