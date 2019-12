Najnowszy sondaż ws. afery Banasia. Ten wynik mówi wszystko

Według sondażu IBRiS dla "DGP" i RMF FM, Marian Banaś powinien podać się dymisji z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Tak uważa 73,2 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 12,2 proc. ankietowanych. 14,6 proc. badanych nie ma zdania ws. szefa NIK.

Co ciekawe, blisko 1/4 badanych nie słyszała nic o sprawie Banasia. Aż 24,8 proc. badanych nie wie, na czym polega afera wokół szefa NIK. Pozostałe 75,2 proc. badanych odpowiedziało, że słyszało o sprawie.

W sondażu IBRiS zapytano też Polaków o taką sytuację, w której Marian Banaś, mimo dalszego zamieszania wokół jego osoby, nie podaje się do dymisji.

"Czy w tym wypadku Sejm powinien zmienić prawo, by móc go odwołać?" – brzmiało pytanie. 32,4 proc. odpowiedziało na nie twierdząco, a 14 proc. nie ma jednoznacznej opinii. Większość badanych uważa jednak, że Sejm nie powinien zmieniać prawa - 50,2 proc. ankietowanych twierdzi tak, bo "prawo nie powinno być zmieniane pod jedną osobę", a 3,4 proc. - ponieważ nie ma powodu, by Banasia odwoływać.