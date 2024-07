"Biden musi natychmiast podać się do dymisji". Spiker Izby Reprezentantów nie ma wątpliwości

Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson wezwał Joe Bidena do rezygnacji ze stanowiska wkrótce po tym, jak prezydent USA ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.

"W tym bezprecedensowym momencie w historii Ameryki musimy mieć jasność co do tego, co się właśnie wydarzyło. Partia Demokratyczna zmusiła kandydata Demokratów do wycofania się z wyborów nieco ponad 100 dni przed wyborami. Unieważniając głosy ponad 14 milionów Amerykanów, którzy wybrali Joe Bidena na kandydata Demokratów na prezydenta, samozwańcza »Partia Demokracji« udowodniła coś zupełnie przeciwnego" – napisał na platformie X lider Republikanów w Izbie Reprezentantów.

Biden wzywany do dymisji. "Natychmiast"

Mike Johnson podkreślił, że perspektywy Partii Demokratycznej przed listopadowymi wyborami prezydenckimi "nie są lepsze" z kandydaturą wiceprezydent Kamali Harris, która jest – jak określił Republikanin – współwinna "katastrofalnych niepowodzeń politycznych administracji Bidena". Johnson zarzucił także Harris, że ta "od dawna wiedziała o niezdolności Bidena do pełnienia funkcji".

"Niezależnie od chaosu w Białym Domu, należy przypomnieć naszym przeciwnikom na całym świecie, że Kongres USA, armia USA i naród amerykański są w pełni przygotowane i zaangażowane w obronę naszych interesów zarówno w kraju, jak i za granicą. Jeśli Joe Biden nie nadaje się do kandydowania na prezydenta, nie nadaje się na prezydenta. Musi natychmiast podać się do dymisji" – oświadczył spiker Izby Reprezentantów.

Trump ostro reaguje na decyzję Bidena

Kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta Donald Trump umieścił wpis na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

"Krzywousty Joe Biden nie nadawał się do kandydowania na prezydenta i z pewnością nie nadaje się do pełnienia tej funkcji. I nigdy się nie nadawał! Osiągnął stanowisko prezydenta tylko dzięki kłamstwom, fałszywym wiadomościom i nieopuszczaniu swojej piwnicy. Wszyscy wokół niego, w tym jego lekarz i media, wiedzieli, że nie jest zdolny do bycia prezydentem – i nie był, a teraz spójrzcie, co zrobił z naszym krajem, z milionami ludzi przekraczającymi naszą granicę, całkowicie niekontrolowanymi i niesprawdzonymi, wielu z więzień, szpitali psychiatrycznych i rekordową liczbą terrorystów. Będziemy bardzo cierpieć z powodu jego prezydentury, ale bardzo szybko naprawimy wyrządzone przez niego szkody" – napisał były przywódca Stanów Zjednoczonych.

Z kolei szef komitetu wyborczego Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów Richard Hudson nazwał decyzję Bidena o wycofaniu się z kampanii wyborczej "historycznym skandalem".

– Prezydent USA jest niezdolny do normalnego funkcjonowania. Demokraci o tym wiedzieli i okłamywali naród amerykański, aby to zatuszować. Wyborcy nie wybaczą ani nie zapomną im zdrady swojego zaufania – powiedział polityk, cytowany przez CNN. – Jeśli prezydent jest psychicznie niezdolny do prowadzenia kampanii, jest też psychicznie niezdolny do posiadania kodów nuklearnych. Każdy Demokrata w Izbie Reprezentantów musi teraz odpowiedzieć na pytanie: czy prezydent jest w stanie sprawować swoją funkcję do końca kadencji? – dodał.

