Polacy jasno w kwestii adopcji dzieci przez homoseksualistów i aborcji

Wyniki najnowszego sondażu IBRiS dla "Rz" z pewnością nie zadowolą polityków Lewicy. Kwestie światopoglądowe bardzo mocno różnicują Polaków, ale większość z nich nie chce związków partnerskich ani liberalizacji aborcji.

W sondażu pojawiło się pięć pytań dotyczących stosunku do aborcji, związków partnerskich, finansowania in vitro, religii w szkołach i napływu imigrantów. We wszystkich wynikach olbrzymie znaczenie ma płeć i miejsce zamieszkania respondentów.

Związki partnerskie dla par heteroseksualnych popiera 75,8 proc. badanych. Jednak w kwestii związków partnerskich dla par jednopłciowych, wynik znacząco się zmienia. Wówczas 54,2 proc. respondentów wskazuje, że jest temu przeciwna. Tylko 36 proc. chce wprowadzenia związków partnerskich dla par homoseksualnych.

Inne pytanie dotyczyło liberalizacji prawa aborcyjnego. I tu znów Polacy wykazują się konserwatywnym podejściem - 49,9 proc. badanych uważa, że obowiązujące prawo aborcyjne powinno pozostać bez zmian. 14,9 proc. wskazuje, że ich zdaniem dostęp do aborcji powinien być jeszcze bardziej ograniczony. 28,7 proc. ankietowanych chce natomiast ułatwienia dostępu do zabiegu "przerywania ciąży".

"Rz" zapytała też Polaków o obecność religii w szkołach publicznych. Przy tym pytaniu podziały były najbardziej znaczące i widoczne. 31,3 proc. respondentów wskazuje odpowiedź "zdecydowanie tak", a 20,1 proc. - "raczej tak" (razem daje to 51,4 pkt proc.). Wobec religii w publicznych szkołach zdecydowanie przeciwnych jest 26,7 proc. badanych. Odpowiedź "raczej nie" wybiera 13,3 proc. uczestników sondażu (razem przeciwni stanowią 40 pkt proc.).

Zupełnie inaczej prezentują się odpowiedzi na pytanie o możliwość adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Aż 60 proc. respondentów jest temu zdecydowanie przeciwna. Kolejne 13,1 proc. ankietowanych wskazuje odpowiedź "raczej nie". Za adopcją dzieci dla homoseksualistów opowiedziało się 11,3 proc. badanych ("zdecydowanie tak") i 5,4 proc. – "raczej tak".