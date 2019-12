Film "Nieplanowane" w Parlamencie Europejskim. Spurek oburzona

Na dzisiaj w Parlamencie Europejskim zaplanowano projekcja filmu "Nieplanowane".

Film "Nieplanowane" powstał na podstawie bestsellerowej książki Abby Johnson i Cindy Lambert pod tym samym tytułem. Książka odsłania kulisy działania organizacji Planned Parenthood – jednej z największych korporacji zajmujących się aborcją. Stała się jedną z najgłośniejszych publikacji w Stanach Zjednoczonych. CZYTAJ WIĘCEJ

Współorganizatorem pokazuje jest europosłanka PiS Beata Kempa, która dzisiaj rano w rozmowie z mediami podkreśliła, że „Nieplanowane” to dzieło, które „budzi sumienie”. – Nikogo nie oskarża, bo nie o to chodzi, ale o obudzenie sumień i zmuszenie do refleksji, a być może nawet do zastanowienia się nad zmianą swoich poglądów na temat aborcji – tłumaczyła Kempa.

Niechęci wobec filmu oraz pokazu w Parlamencie Europejskim nie kryje europosłanka Sylwia Spurek na Facebooku.

Polityk zwróciła się też z apelem do posłów PE. „Nie idźcie tą drogą, zostawcie proszę, Parlament Europejski, wolny od swojej antykobiecej propagandy! Uwierzcie mi, w Unii Europejskiej obowiązują inne wartości” – oburza się Spurek.