Minister rolnictwa: O likwidacji ASF na razie możemy zapomnieć

W Sejmie pojawił się projekt specjalnej ustawy, która ma pomóc zwalczać chorobę afrykańskiego pomoru świń. Jak zauważył minister rolnictwa, pomimo wielu działań, ASF wciąż stanowi duży problem dla polskiego rolnictwa. – W zeszłym roku w polskich gospodarstwach mieliśmy o tej porze 110 przypadków ASF. W tym roku jest ich 48, a od półtora miesiąca nie ma nowych przypadków. Pilnowaliśmy, żeby choroba nie przeniosła się ze wschodu na zachód Polski. Nagle okazało się, że spotykamy chore dziki, zdychające w pobliżu niemieckiej granicy. To musiało być zawleczone przez ludzi – tłumaczył.

Ardanowski podkreślił, że bez odstrzału dzików nie uda się zlikwidować choroby. – Bioasekuracja jest coraz lepsza, ale trzeba też wprowadzić odstrzał dzików (...) Doszło do zaburzenia logiki myślenia, etyki i moralności. Mówi się, że locha ma w sobie żywe stworzenie, małego dzika. O kobiecie w ciąży mówi się, że nosi w sobie zlepek komórek. Do czego to doszło? – mówił.

– Rolnictwo stało się obiektem ataków, z rolników robi się chłopców do bicia. Rolnicy pomagają przyrodzie, a przedstawia się ich jako bandytów – dodał minister.