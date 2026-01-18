Powrót latyfundystów

Ekonomia ekonomią, argumentowano, ale ważne jest zachowanie zdrowej struktury społecznej. Dopłaty, które od dziesięcioleci rozdzielane były między producentów żywności, temu właśnie miały służyć i, trzeba przyznać, okazały się skuteczne. Proces wykupu ziemi przez wielkie koncerny i komasowania w nich produkcji został w Europie spowolniony, jeśli nie całkowicie zatrzymany.