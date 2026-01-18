Powrót latyfundystów

PŁYWANIE W KISIELU Unia Europejska przez wiele lat inwestowała ciężkie pieniądze w zachowanie tradycyjnej struktury rolnictwa, opartej na prywatnej własności.
Ekonomia ekonomią, argumentowano, ale ważne jest zachowanie zdrowej struktury społecznej. Dopłaty, które od dziesięcioleci rozdzielane były między producentów żywności, temu właśnie miały służyć i, trzeba przyznać, okazały się skuteczne. Proces wykupu ziemi przez wielkie koncerny i komasowania w nich produkcji został w Europie spowolniony, jeśli nie całkowicie zatrzymany.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.