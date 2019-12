Dlaczego księża rezygnują z kapłaństwa? Terlikowski: Nie o seks chodzi...

W mijającym tygodniu syn byłej premier ks. Tymoteusz Szydło wydał oświadczenie, w którym ogłosił, że rezygnuję z kapłaństwa. Zdaniem Tomasza Terlikowskiego, tego rodzaju decyzje są coraz częstsze. Jak podkreślił, jedt to gigantyczny problem Kościoła w Polsce. W rozmowie z "Super Expressem" publicysta wyjaśnił, że problem ten dotyczy głównie dwóch grup: bardzo młodych księży, po 2-3 latach posługi i kapłaców 40-50 letnich, co - jak wskazał - związane jest z kryzysem wieku średniego.

Jakie są powody rezygnacji? Utrata wiary? Pokusy świeckiego życia, także zawodowego? Pojawienie się kobiety w życiu? – Kobieta, albo mężczyzna, bo to też się zdarza, to zazwyczaj ostatni element. Powodów jest więcej: wypalenie, utrata poczucia sensowności, kryzys w życiu prywatnym, zderzenie z instytucją Kościoła, która ma często takie same grzechy jak świeckie korporacje. Zderzają się z różnymi przełożonymi, pojawia się mobbing i inne problemy. Bywa też utrata wiary. Choć wielu odchodząc pozostaje głęboko wierzącymi. I jeszcze jedna rzecz. Uświadomienie sobie, że trud i wyzwania celibatu przekraczają ich możliwości – wyjaśnił Terlikowski.

Publicysta mówił, że to co wydawało im się proste w seminarium w pewnym momencie zaczyna przekraczać ich możliwości. Zastrzegł, że wcale nie chodzi o brak pożycia seksualnego. – Chodzi o brak rodziny. Brak własnych dzieci. To staje się dotkliwe. Dorośli mężczyźni pracują z setkami kobiet. Polski Kościół nazywany bywa przecież żeńsko-katolickim. I żadna z tych kobiet nie jest ich żoną. Widzą wiele dzieci i żadne nie jest ich. Pragnienie posiadania własnych dzieci u mężczyzn bywa tak samo silne jak u kobiet – podkreślił.