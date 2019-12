Poseł PiS do Trzaskowskiego: Szalet wam wylał

Przywódcy unijnych państw wypracowali na szczycie w Brukseli kompromis ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska jest jedynym krajem, który nie musi osiągać tego celu – to wynik negocjacji z udziałem premiera Morawieckiego, podczas szczytu Rady Europejskiej.

Niezadowolony z tych rozwiązań jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Politycy PiS ogłaszają rzekomy sukces premiera podczas wczorajszego szczytu Rady Europejskiej. To fikcja. Prawda jest taka, że premier Morawiecki zostawił nas wszystkich na spalonym - w polityce europejskiej, w walce o klimat i o zdrowie Polaków" – napisał polityk na Twitterze.

Trzaskowski dołączył do tego link do swojego wpisu na Facebooku, który dotyczył tego samego tematu, jest jednak nieporównanie bardziej rozbudowany.

Wiele osób komentujących wpis polityka podnosiło, że jest on przede wszystkim prezydentem Warszawy i to właśnie to problemami stolicy powinien się zajmować w pierwszym rzędzie, a nie kwestiami unijnych negocjacji.

Podobnie ocenił sprawę poseł Jan Mosiński z PiS. "@trzaskowski_ szalet wam wylał. Zajmijcie się wreszcie czymś pożytecznym" – napisał wprost polityk.