Już od 1 lipca olbrzymi skok cen za gaz. Poznaliśmy stawki PGNiG

Tarcze osłonowe, które chroniły polskich obywateli, obowiązują jedynie przez pierwszą połowę 2024 roku. Gospodarstwa domowe oraz inni odbiorcy, którzy są uprawnieni do ochrony taryfowej od 1 lipca zaczną być rozliczani po nowych cenach i stawkach.

Zgodnie z ustawą z końca 2022 roku do 30 czerwca cena gazu dla tych odbiorców wynoszą 24,62 gr/kWh brutto, a stawki opłat abonamentowych i dystrybucyjnych są na poziomie z grudnia 2022 r.

Dotkliwe podwyżki cen

Redakcja Money.pl otrzymała pismo z PGNiG, z którego wynika, że podwyżki będą dotkliwe. "PGNiG Obrót Detaliczny podniesie cenę paliwa gazowego o ok. 45 proc. - z obecnych 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E" – czytamy.

Wzrosną mają stawki opłat abonamentowych. Jak czytamy na portalu, w grupie W-1.1 z 4,06 zł miesięcznie do 4,12 zł miesięcznie brutto.

Tak samo mają wzrosnąć ceny gazu zaazotowanego. "Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto" – czytamy. To podwyżka podwyżkę odpowiednio aż o 45 proc. i 47 proc.

Osoby korzystające z ochrony taryfowej mogą spodziewać się średniego wzrost cen paliwa gazowego o ok. 45-47 proc. Stawki mają wzrosnąć z 24,62 gr/kWh do 35,79-36,27 gr/kWh brutto.

"Do tego doliczyć trzeba wyższe stawki dystrybucyjne. Przykładowo opłata zmiennej skoczy o 55 proc. z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto. Natomiast opłata stała wzrośnie o 59 proc. z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1. W sumie przełoży się to na wyższe rachunki za gaz o średnio 50-60 proc. w drugiej połowie 2024 roku w porównaniu z rokiem 2022" – informuje Money.pl.

