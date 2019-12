Ten, który się nie cieszył

Chociaż sprawami społecznymi zajmował się właściwie od zawsze, to do polityki wkroczył późno. W wieku 44 lat, już jako rektor założonej przez siebie prywatnej uczelni i naczelny miesięcznika „Znak”, objął mandat senatora z ramienia Platformy Obywatelskiej. Przeszedł niemal przez wszystkie szczeble – od ministra przez wicepremiera do kandydata na szefa, a ostatecznie przewodniczącego własnej partii. Dzisiaj Jarosław Gowin i Porozumienie – przy kruchej większości PiS – zyskują na znaczeniu.