Tarczyński chwali się prezentem od Suskiego. "Nie wiem Marku, co Cię zainspirowało"

"Nie wiem Marku co Cię zainspirowało do zrobienia takiego szkicu ale piękna robota!" – Dominik Tarczyński pochwalił się prezentem na Twitterze. Rysunek przedstawia wyjącego wilka. Być może polityk PiS nawiązał rysunkiem do popularnego na Twitterze powiedzenia: "Słychać wycie? Znakomicie!". Popularyzatorem tego sloganu jest właśnie Tarczyński.

Marek Suski w 2017 roku w rozmowie z Telewizją Republika zdradził, że maluje. – Zawsze mnie ciągnęło do sztuki. Przez kilka lat pracowałem w zakładzie rzemieślniczym, ucząc się sztuki ślusarstwa. Myślę, że każda praca w życiu się przydaje – mówił. Parlamentarzysta dodał, że w szkole średniej miał zajęcia z rysunku. – Chodziłem do ogniska plastycznego przy zakładzie pracy mamy. W domu zawsze też próbowałem malować. Czytałem książki o malarstwie i historii sztuki, stryj był też konserwatorem sztuki – przypomniał polityk.