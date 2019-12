"FAZ" pisze o sytuacji w Polsce. "Zamach na niezależność sądów"

Wczoraj Sejm przyjął projekt ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, który zaostrza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wybory pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. "Hańba!, "Konstytucja!" – takimi okrzykami na przyjęcie ustawy zareagowała opozycja. Wcześniej posłowie odrzucili kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych przez partie opozycyjne.

Przepisy to odpowiedź na próby podważania statusu sędziów wybranych przez nową KRS. Projekt wprowadza m. in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Odpowiedzialność obejmie także działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz działania o charakterze politycznym.

Znaczna część projektu, to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu. Mają zostać wprowadzone także zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

O zmianach w polskim sądownictwie rozpisuje się niemiecka prasa. „To dobrze, że Komisja Europejska zareagowała na polską ustawę o sędziach, zanim jeszcze uchwalił ją Sejm, gdyż projekt ustawy autorstwa partii rządzącej PiS pierwotnie zawierał punkty, które stanowiły zagrożenie dla całej UE” – pisze dziennikarz "FAZ" Reinhard Veser.

Jego zdaniem gdyby doszło do sytuacji, w której sędziom w kraju należącym do UE groziły kary za to, że stosują orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, to "oznaczałoby to koniec europejskiego obszaru prawnego".

Zmiany jakie w ostatniej chwili wprowadzono w ustawie powodują jedynie „nieistotną poprawę sytuacji”. Niemiecki dziennik nie ma wątpliwości, że PiS dokonuje zamachu na sądownictwo. „To jest ustawowe ugruntowanie ataku na sądy, który, jak pokazują incydenty z minionych tygodni, już się rozpoczął” – czytamy w „FAZ”.