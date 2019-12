Zaskakujące nagranie Hołowni. Sparodiował polityków

W niedzielę wieczorem na profilu Szymona Hołowni na Facebooku pojawiło się nowe nagranie. Prezenter postanowił przedstawić internautom osie i filary swojego programu. Zrobił to jednak w dość niecodzienny sposób.

Na nagraniu widać, jak odziany w garnitur publicysta stoi na tle regału z książkami i choinki świątecznej. Swoją mowę zaczyna monotonnym i podniosłym tonem. Nie trudno się domyślić, że dziennikarz nieco parodiuje wygłaszających orędzia i składających życzenia świąteczne polityków.

– Dobrze znacie ten język i ten ton. Dziś musimy zacząć mówić do siebie inaczej. Szczerze i odważnie – stwierdza w końcu Hołownia.

"Oto filary mojego programu"

Prezenter wskazał w nagraniu, że jego program wyborczy będzie miał dwie osie: po pierwsze ustrój, obronność i sprawy zagraniczne, a po drugie solidarność społeczną, środowisko naturalne oraz samorządność i działalność obywatelską.

– Po nowym roku przedstawię program dla Polski, która chce i może się rozwijać – zadeklarował Hołownia. – Gdyby naszą energię, którą teraz zużywamy na spory, przekierować na rozwój Polski i przygotowanie jej na wyzwania, które stawia przyszłość – ocenił.

"Prezent od władzy na Wigilię? Zniszczenie niezależności sędziów"

Publicysta odniósł się w wideo do ostatnich wydarzeń politycznych, krytykując zarówno opozycję, jak i obóz rządzący. – Wigilia i w prezencie od władz zniszczenie niezależności sądów. Wigilia i w ważnym momencie opozycja spóźnia się do pracy – mówił. – Wigilia i 10 st. Celsjusza, pogoda bardziej wielkanocna niż bożonarodzeniowa. Wigilia i nasz lęk przed rozmową z najbliższymi, bo znów się pokłócimy. Doszliśmy do tego, że sytuacja, w jakiej znalazł się nasz kraj, jest dla wielu z nas problemem, bólem. Polska w ciągłej kłótni, wzajemnej pretensji, bez szacunku dla każdego z nas. Tak być nie musi – przekonywał Hołownia, ogłaszając swój projekt "Rozmowy Polaków".

– Program jest gotowy, ale żeby optymalnie rozłożyć w nim akcenty potrzebna mi jest wasza pomoc. Wizja Polski, którą chcę się z wami podzielić nie będzie kompletna bez waszego głosu i wsparcia – zaznaczył kandydat na prezydenta. – Zapraszam was do projektu "Rozmowy Polaków". W jego ramach odpowiedzcie na cztery pytania. Co jest naszą największą siłą, największym, unikalnym talentem. Odłóżcie na chwilę ironię i pomyślcie o nas, o Polakach pozytywnie. Pytanie drugie: co dziś nas najbardziej dzieli. Z tym pewnie pójdzie łatwo. Pytanie trzecie: czego jako Polacy obawiamy się najbardziej. Pytanie czwarte o jakiej Polsce marzycie. Mój zespół zbierze wszystkie odpowiedzi i w połowie stycznie wrócimy do was z podsumowaniem – zapewnił Hołownia.