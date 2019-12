Figurski: Na maksa byłem celebrytą i stoczyłem się też na maksa

Figurski we wrześniu 2015 roku doznał udaru z powodu powikłań cukrzycowych. Dziennikarz trafił do szpitala, przeszedł długą rehabilitację.

O swojej chorobie i błędach z przeszłości opowiedział w rozmowie z dziennikarką Agnieszką Gozdyrą, w studiu Polsat News.

Figurski przyznał, że przez lata lekceważył cukrzyce, co doprowadziło do udaru. – Jestem chłopcem z podwórka. Oczywiście, że uprawiałem jakiś lans i oczywiście jest mi wstyd, jak widzę te zdjęcia, jak czytam te wywiady, ale ja zawsze robię wszystko na maksa. Na maksa się stoczyłem, ale też na maksa, jak byłem tym celebem, to też na maksa – tłumaczył w rozmowie z Gozdyrą.

Prezenter przyznał też, że gonił za sławą i pieniędzmi. – Wchodziłem w te wszystkie układy, układziki. Żądza pieniądza była tak silna, żądza bycia wszędzie, że trochę się w tym zatracałem, ale ja też dzisiaj nie jestem z pozycji takiego, że sypię głowę popiołem i mówię, że żałuję za to jaki byłem – nie będę żałował – podkreślił.