Nie żyje członek zarządu CPK. Zmarł w Sylwestra

"Mimo podjętego leczenia naszego Kolegi nie udało się uratować. Dariusz Sawicki był członkiem zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego od 1 grudnia 2018 r. Odpowiadał za przygotowania do realizacji części lotniskowej inwestycji" – czytamy w komunikacie, którego treść cytuje serwis money.pl.

Dariusz Sawicki miał wieloletnie doświadczenie. Przed wejściem do zarządu spółki CPK zdobył 18-letnie międzynarodowe doświadczenie w zakresie transportu lotniczego, planowania lotnisk i zarządzania projektami infrastrukturalnymi. Jako główny ekspert z ramienia Star Alliance uczestniczył w pracach nad rozbudową Lotniska Heathrow w Londynie, był odpowiedzialny za prace planistyczne i koordynacyjne na rzecz portu lotniczego Narita w Tokio oraz lotnisk w: Los Angeles, Newark, Hongkongu i Sao Paulo.

"Odejście Darka to dla całego zespołu CPK ogromny cios i wielka niepowetowana strata. Łączymy się w głębokim bólu z jego rodziną. Darek z niezwykłym zaangażowaniem stworzył podwaliny pod budowę Portu Solidarność. To właśnie on i zebrany przez niego zespół w ciągu roku doprowadzili do bezprecedensowego zaawansowania prac nad tym projektem" – napisał Mikołaj Wild, prezes CPK.