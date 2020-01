"To jest dla pedofilów do oglądania?". Mocne słowa Cejrowskiego

Wypowiedź Cejrowskiego padła na antenie Radia WNET. Podróżnik już w przeszłości sceptycznie wypowiadał się o oryginalnej Eurowizji, oceniając, że Polska nie powinna w niej brać udziału. Teraz równie krytycznie odniósł się do konkursu Eurowizja Junior.

– Ja kwestionuję zasadność takich konkursów, do których się bierze dzieci. Co innego program Wojciecha Manna, w telewizji, gdzie takie przemądrzałe dzieci odpytujemy na różne tematy, bo to jest program o dzieciach i nie robimy z nich dorosłych. Czym innym natomiast są wszelkie konkursy i programy, w których dziecko zastępuje dorosłego, czyli właśnie Eurowizja, festiwal piosenki. I i teraz i taki sam tylko dla dzieci i konkurs piękności dla małych dzieci – mówił słynny podróżnik.

Cejrowski krytycznie odniósł się do faktu, że w tego typu konkursach stylizuje się dzieci na o wiele starsze niż są w rzeczywistości.

– I to jest, nie wiem, dla pedofilów do oglądania chyba? I robione są te dziewczynki właśnie na starsze niż są. Nie wiem czemu nie mogą być robione na młodsze niż są. Że taka malutka 6-letnia zaśpiewała. Tylko tę dziewczynkę postarzono, żeby wyglądała na dorosłą. Ogólnie ten koncept używania dzieci w takich celach mi nie odpowiada – mówił gość Radia WNET.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2019 r. konkurs Eurowizji Junior wygrała 12-letnia Viki Gabor. Również rok wcześniej w tym konkursie wygrała Polka.W 2018 roku tryumfowała 13-letnia Roksana Węgiel.