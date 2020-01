Poseł Kukiz'15 do premiera i prezydenta: Bierzecie odpowiedzialność za tę decyzję

Premier Mateusz Morawiecki poinformował wczoraj, iż mimo decyzji irackiego parlamentu o wyproszeniu wojsk USA i sojuszniczych z terytorium Iraku, polscy żołnierze nie wrócą do kraju. – Wraz z szefem NATO podjęliśmy jednak decyzje o pozostaniu w Iraku, ale też o podtrzymywaniu debaty z państwem irackim – powiedział Morawiecki.

Do decyzji tej odniósł się na jednym z portali społecznościowych poseł Kukiz'15 Paweł Szramka. "Panowie @AndrzejDuda @MorawieckiM @mblaszczak bierzecie odpowiedzialność za decyzję o pozostawieniu lub wycofaniu POLSKICH ŻOŁNIERZY z Iraku" – napisał i dodał: "Jeżeli zdecydujecie Ich zostawić, to zadeklarujcie, że podacie się do dymisji, jeśli ucierpią przez Waszą decyzję!".