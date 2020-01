Morawiecki: Los blisko 10 mln emerytów i rencistów będzie lepszy

Podczas dzisiejszego wystąpienia w Sejmie premier Morawiecki podkreślił, że dopóki jego rząd będzie cieszył się zaufaniem obywateli, w Polsce będzie obowiązywać 13 Emerytura, program Emerytura Plus. Mateusz Morawiecki zapewnił, że jego rząd jest gwarantem wysokiego wzrostu gospodarczego. Premier zaznaczył, że pomimo spowolnienia, które przyszło, wzrost gospodarczy w Polsce nadal jest jednym z najwyższych wśród krajów OECD i UE

– Wypełniamy zobowiązanie, które padło podczas nie tylko kampanii wyborczej, ale już wcześniej, mniej więcej rok temu, dotyczące trzynastej emerytury, pakietu emerytalnego 13. emerytura i Emerytura plus – mówił szef rządu w Sejmie w trakcie I czytania rządowego projektu dot. 13. emerytury.

– To jednocześnie zobowiązanie do zapewnienia wielowymiarowo pojmowanego bezpieczeństwa obywateli RP. To bardzo dobra wiadomość ponieważ jest to wyraz solidarności, solidarności międzypokoleniowej i solidarności, która sprawia że los blisko 10 mln emerytur i rencistów będzie lepszy, poprawiony – stwierdził premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu podkreślił, że te działania oznaczają zdecydowaną zmianę względem działań wszystkich poprzednich rządów III RP. Morawiecki dodał również, że wiarygodność i zaufanie to podstawa demokracji oraz dobrej polityki.