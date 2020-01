Europoseł zawiadamia prokuraturę ws. Korwin-Mikkego

Informację o złożonym zawiadomieniu Kohut przekazał za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. "To już oficjalne⚡ Składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami przez pana Janusza Korwin-Mikkego" – napisał europoseł. Sprawa ma związek z nagraniem, jakie w serwisie Youtube zamieścił jeden z liderów Konfederacji. Widać na nim, jak Korwin-Mikke trzyma psa na smyczy i tuż obok niebo rzuca petardy. Poseł tłumaczył później, że miała to być swego rodzaju tresura mająca doprowadzić do tego, że pies nie będzie bał się wybuchów.

Zdaniem europosła Wiosny, zachowanie Korwin-Mikkego naraziło psa na stres i mogło doprowadzić do doznania uszczerbku na zdrowiu lub życiu. "Paląca się petarda mogła być z łatwością wzięta do pyska (...), co mogło doprowadzić do śmierci zwierzęcia w przypadku jej wystrzelenia" – wyjaśnił Kohut. Jak dodał, bliskość wystrzału mogła spowodować u psa utratę słuchu.