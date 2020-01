Ułaskawienie Śpiewaka. Sprawie nadano bieg

– Nadano bieg sprawie Jana Śpiewaka, prezydent wszczął postępowanie, tak jak się mówi w trybie prezydenckim, z urzędu w tym zakresie. Prośba o łaskę została skierowana i to postępowanie ułaskawieniowe się toczy, więc oczekujemy na wpływ akt sprawy z prokuratury do Kancelarii Prezydenta i tak, jak prezydent wcześniej zapowiedział, ta sprawa będzie szczegółowo analizowana. Prośba o łaskę wpłynęła, prezydent wydał postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu w trybie prezydenckim, na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego – mówił prezydencki minister w rozmowie z Radiem Plus.

Mucha dodał, że sprawa jest na zbyt wczesnym etapie, by można było powiedzieć coś konkretnego. Polityk podkreślił, że prezydent musi się zapoznać z aktami sprawy.

Śpiewak skazany

W połowie grudnia warszawski Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok wydany w niższej instancji i uznał Śpiewaka za winnego zniesławienia mecenas Bogumiły Górnikowskiej-Ćwiąkalskiej, córki Zbigniewa Ćwiąkalskiego, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego.

"Jestem jedyną osobą skazaną już dwukrotnie prawomocnym wyrokiem w związku z afera reprywatyzacyjna. Mimo tego, że udowodniliśmy, że mecenas Cwiakalska wielokrotnie niedopełniła swoich obowiązków a swoimi działaniami doprowadziła do tragedii i dramatu lokatorów" – napisał na Twitterze Śpiewak.

