"Nie jątrzę. Naprawdę tak jest". Kukiz apeluje do "szanownych PiS-owców"

"Szanowni PiS-owcy" – zaczął swój wpis na Facebooku Paweł Kukiz. "Zwracam się do Was publicznie z prośbą o wzięcie przykładu z Węgrów" – dodał. Polityk załącza do swojego wpisu link do artykułu, w którym zamieszczono informację, iż od 1 stycznia w tym właśnie kraju obowiązuje całkowity zakaz trzymania psów na łańcuchu. Złamanie tego zakazu wiąże się z bardzo surowymi karami.

"Zapytacie, Drodzy Internauci, dlaczego sam nie złożę takiego projektu ustawy? Otóż dlatego, że partia władzy Z ZASADY odrzuca WSZYSTKIE propozycje ustawowe opozycji. Nie jątrzę. Naprawdę tak jest. Taki ustrój, taki klimat... Ech... Dobrego Dnia..." – kwituje.