Heroizm Natalii

– W gwiazdach i w gangsterach można znaleźć wiele podobnych cech. Znajduję sporo analogii pomiędzy tymi dwoma światami. Show-biznes jest miejscem, w którym liczą się tylko pieniądze, układy, ludzie się wykorzystują. Ciężko zawiązać prawdziwe przyjaźnie, a jeśli już się je zawiąże, to łatwo możesz zostać oszukanym – mówi w „Fakcie” Siwiec. Dodaje, że sama została wiele razy oszukana. – Nawet w pewnym momencie zaczęłam się bać, że nie będę w stanie zaufać ludziom. W ogóle nie chciałam znać nowych osób, chciałam być jak najdalej od nich. Ale udało mi się to zbalansować i już się nie boję – wyznaje. Czyli mało brakowało, by Natalia wycofała się na dobre z show-biznesu?! Ale jednak, wbrew wszystkim przeciwnościom, została. Jeśli to nie jest prawdziwe bohaterstwo, to co nim jest?