PE przyjął rezolucję ws. praworządności w Polsce

W głosowaniu udział wzięło 665 eurodeputowanych. Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się 446, przeciwko niej zagłosowało 178. Od głosu wstrzymało się 41 europosłów.

W przyjętym dokumencie wyrażono ubolewanie, że Polska i Węgry nie poczyniły postępów ws. "eliminacji ryzyka naruszenia" wartości unijnych.

"Parlament Europejski z niepokojem zauważa, że sprawozdania oświadczenia Komisji i organów międzynarodowych, takich jak ONZ, OBWE i Rada Europy, wskazują, że sytuacja - zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech - pogorszyła się od momentu uruchomienia art. 7 ust. 1" – czytamy w rezolucji.

Europosłowie zaapelowali do Komisji Europejskiej oraz Rady Europejskiej o wykorzystanie dostępnych narzędzi, by wyeliminować ryzyko naruszania wartości unijnych. Przypomnieli także o swoim wcześniejszym stanowisku w którym opowiedzieli się za ochroną unijnego budżetu w przypadku braków w zakresie praworządności. Wezwali państwa członkowskie do rozpoczęcia działań mających na celu przyjęcie przepisów wprowadzających uzależnienie dostępu do środków unijnych od przestrzegania praworządności.

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona prowadzonej wobec Polski procedury z art. 7 unijnego traktatu. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova oceniła, że sytuacja dotycząca sędziów w Polsce jest poważna.

Wkrótce więcej informacji.