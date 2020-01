"To nie było wyzwolenie". MSZ odpowiada Rosji

– 17 stycznia 1945 r. Armia Czerwona wkroczyła do Warszawy zrujnowanej po Powstaniu Warszawskim, kiedy to Armia Czerwona stała i patrzyła z drugiego brzegu Wisły na to, jak Warszawa jest niszczona – powiedział podczas brifingu prasowego wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

– To nie było wyzwolenie, to było przyniesienie nowej niewoli komunistycznej i o tym musimy pamiętać, szanując oczywiście indywidualnych żołnierzy – zaznaczył wiceminister. W piątek w Moskwie organizowane są obchody "wyzwolenia" Warszawy przez wojska radzieckie i 1. Armię Wojska Polskiego (Berlinga). Oddziały te weszły do stolicy Polski 17 stycznia 1945 roku. Jak napisało na swoim profilu na Twitterze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, "szanujemy krew przelaną w walce z nazizmem, ale w 1945 reżim Stalina przyniósł terror, zbrodnie i rabunkową gospodarkę". "Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę spod okupacji niemieckiej, ale nie przyniosła Polakom wolności!" – podkreślono. Odnosząc się do tej kwestii Paweł Jabłoński zaznaczył, że działania Rosji to kolejna próba zakłamywania historii. Wiceszef MSZ skomentował także słowa rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa o tym, że Polska Polska namawia przedstawicieli krajów zachodnich, by na uroczystościach w Izraelu 23 stycznia przedstawiali w wystąpieniach polski punkt widzenia. – To element kampanii rosyjskiej dotyczącej II wojny światowej.Rozmawiam z przedstawicielami wszystkich państw, wyjaśniamy, jakie jest nasze stanowisko i przypominamy, jaka była prawda, więc nie należy się dziwić, że inne państwa wypowiadają się w ten sposób i opowiadają się po naszej stronie, ale robią to dlatego, że opowiadają się po stronie prawdy – tłumaczył wiceminister.