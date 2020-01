Premier w Bydgoszczy: Zwycięstwa i występy Polaków to dla nas duma

Premier Mateusz Morawiecki rozegrał kilka pojedynków z młodymi zawodnikami tenisa stołowego. Szef rządu przypomniał własne osiągnięcia sportowe i przestrzegał, by w rozgrywkach zawsze doceniać przeciwnika. – Jak patrzę tutaj na grę dzieci i młodzieży, to jestem bardzo dumny, że dzieci trenują i starają się i, że rosną nam nasi przyszli olimpijczycy. My chcemy w tym dopomóc.Zwycięstwa i występy Polaków to dla nas duma. Podium i mazurek Dąbrowskiego to wielka duma. Jedna rada dla dzieci - nie wolno nie doceniać przeciwnika. Trzeba podchodzić do każdego z najwyższym szacunkiem – mówił.

Galeria:

Premier Mateusz Morawiecki w Bydgoszczy

Głównym punktem wizyty Mateusza Morawieckiego było złożenie kwiatów pod pomnikiem Leona Barciszewskiego na Wełnianym Rynku, w rocznicę powrotu Bydgoszczy do Polski.