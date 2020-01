Rugi uczelniane

Homofobia, antysemityzm, dyskryminacja wyznaniowa czy promowanie poglądów niezgodnych ze współczesną wiedzą naukową – to tylko kilka z długiej listy zarzutów grupy studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wobec prof. Ewy Budzyńskiej, specjalistki z zakresu socjologii rodziny i socjologii moralności. Na UŚ prowadziła w ubiegłym roku akademickim zajęcia „Międzypokoleniowe więzi w rodzinach światowych” i to one tak wzburzyły grupę studentów, że zdecydowali się na oficjalną skargę. – Kiedy zostałam wezwana na urzędowe spotkanie z władzami uczelni i pokazano mi kserokopię tego donosu, byłam zszokowana – mówi „Do Rzeczy” prof. Budzyńska.