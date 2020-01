Włocławek. 6 dzieci w szpitalu. Mogły zostać pobite przez ojca

Cała szóstka dzieci trafiła do szpitala. Z kolei mężczyzna został przewieziony do aresztu. Dzieciom udało się pomóc dzięki czujności lekarzy. To oni zawiadomili policję, kiedy zgłosiła się do nich kobieta z dwójką dzieci.

– Policjanci zastali w domu 32-letniego ojca dzieci. Dodatkowo w mieszkaniu była jeszcze czwórka małoletnich – mówi w rozmowie z Polsat News st. sierż. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Dzieci w wieku od dwóch do ośmiu lat zostały zabrane do szpitala na obserwację. Jak informuje włocławek.naszemiasto.pl – mogły być wygłodzone.

32-latek został przebadany alkoholem. Okazało się, że ma 2,4 promila alkoholu we krwi. Ojciec trafił do policyjnego aresztu. W sprawie prowadzone będzie śledztwo z art. 207 kodeksu karnego, czyli znęcania się nad rodziną, w tym nad dziećmi. W poniedziałek 32-latek ma zostać doprowadzony do prokuratury.