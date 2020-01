"Podała się za dziennikarkę TVN24, chciała namiary na anonimowych świadków ws. Grodzkiego"

Duklanowski jako pierwszy zaczął opisywać relacje i wyznania byłych pacjentów Tomasza Grodzkiego, którzy oskarżają go o przyjmowanie łapówek. Teraz dziennikarz poinformował portal niezalezna.pl, że otrzymał zadziwiający telefon. Kobieta podająca się za dziennikarkę TVN24 miała wprost poprosić Duklanowskiego o dane i namiary na anonimowych świadków, którzy obciążają Grodzkiego.

Według Duklanowskiego – podaje portal – "jest to próba podważenia jego wiarygodności poprzez skłonienie go do ujawnienia informatorów”. – Ja tego oczywiście nie zrobię. Chronię swoich informatorów. Dziennikarz, który przekazywałby swoje źródła informacji, byłby skończony. Takich rzeczy nie można robić – wskazuje Duklanowski.

W weekend portal niezalezna.pl informował, że jest "nowy świadek mówiący o kopertach dla marszałka Grodzkiego" i że "osiem lat temu prof. Tomasz Grodzki operował ojca pana Marka. Za operację wziął 7 tys. zł".