Wałęsa kontra Duda. "Litować to ja się mogę nad panem"

Lech Wałęsa postanowił odpowiedzieć Piotrowi Dudzie. Przypomnijmy, że były prezydent zwrócił się za pośrednictwem Twittera do prezydenta Andrzeja Dudy, by ten nie powoływał się na "Solidarność".

"P. Prezydencie Duda. Jako współtwórca i Przewodniczący od zarania do odejścia na urząd Prezydenta zabraniam Panu powoływać się na Solidarność" – napisał na Twitterze Wałęsa.

Do wpisu byłego szefa Solidarności odniósł się wczoraj Piotr Duda. "Jeśli Lech Wałęsa może komukolwiek czegoś zabraniać, to jedynie swoim dzieciom i wnukom" – wskazał w swoim oświadczeniu obecny szef NSZZ "Solidarność". Dalej stwierdził, że wypowiedź byłego prezydenta Lecha Wałęsy "budzi jedynie uśmiech politowania". "Nikt nie musiał obecnych tam członków «Solidarności› przekonywać do reformy sądownictwa.. Wystąpienie Prezydenta tylko potwierdziło to, co od początku lat 90. jest dla nas oczywiste. Składaliśmy w tej sprawie własny projekt konstytucji, gdzie żądaliśmy m.in. oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości z ludzi PRL-wskiego aparatu ucisku. Te osoby są w sądach do dzisiaj. Nawet w Sądzie Najwyższym" – czytamy w komentarzu Piotra Dudy.

Lech Wałęsa odpowiedział szefowi NSSZ "Solidarność" we wtorek za pośrednictwem Twittera.

"Co Pan publicznie opowiada o litości a jeśli to ja mogę litować się nad Panem. Ja byłem w innej Solidarności .W pierwszej, historycznej Solidarności było nas ponad 10 000 000, a w obecnej jest poniżej 500 000, a więc 20: 1" – przekonuje były prezydent w pierwszym wpisie.

"Pan urzęduje z całą komisją w budynku zorganizowanym przez Solidarność. Związek odziedziczył pan z dużym majątkiem od mojej Solidarności. Przyjdzie czas rozliczenia prędzej czy później. Do tego potrzebne są wolne sądy a wy i PIS boicie się rozliczeń" – zapowiada w kolejnym.