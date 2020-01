WP: Człowiek Macierewicza traci ważną posadę

Informację podała Wirtulna Polska. Kwaśniak to zaufany człowiek Antoniego Macierewicza. To on powołał Grzegorza Kwaśniaka pod koniec grudnia 2015 roku na stanowisko. W trakcie pracy okazało się, że jest sowicie wynagradzany. Jak informowały media, w marcu 2016 roku za 20 dni doradzania "w zakresie tworzenia, funkcjonowania oraz kierowania biurem ds. obrony terytorialnej" dostał 20 tys. zł – przypomina WP.

Jego obowiązki przejmie gen. Artur Dębczak, który stanie na czele nowo tworzonego Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej

– Z końcem ub. roku Minister Obrony Narodowej mianował gen. bryg. Artura Dębczaka pełnomocnikiem MON ds. programu "Zostań Żołnierzem RP", który będzie kierował Biurem do Spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Nowe biuro będzie następcą prawnym Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej i będzie odpowiadało za nowy, kompleksowy system rekrutacji, działający na korzyść wszystkich (pięciu) rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz za przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych dotyczących integracji obrony terytorialnej w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Wydział Prasowy MON. I dalej: – Formalnie Biuro do Spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" sformowane zostanie 24 stycznia, zaś 7 lutego br. rozformowaniu ulegnie Biuro do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej. Wszyscy pracownicy rozformowywanego biura (włącznie z Grzegorzem Kwaśniakiem) z chwilą powstania nowego staną się jego pracownikami. Co jednoznacznie nie przesądza, że będą chcieli kontynuować pracę w strukturach MON.