"Nawet oni się nie poddali". Greta Thunberg o wizycie w Polsce

"Klimat i środowisko to dziś gorący temat", ale "w praktyce nic nie zostało zrobione, (...) emisje CO2 nie zmniejszyły się" – przekonywała przed otwarciem Światowego Forum Gospodarczego w Davos Greta Thunberg. Nastoletnia aktywistka podkreśliła, że choć ona nie może narzekać na to, że nie jest wysłuchiwana, to "głos młodych ludzi nie jest, a powinien być w centrum rozmowy" na temat klimatu.

Thunberg mówiła także o konieczności powszechnej edukacji dot. zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia, tak aby każdy miał w tych dziedzinach większą wiedzę naukową. – Bez traktowania tego jako prawdziwego kryzysu nie będziemy mogli go rozwiązać – wskazywała.

W swoim wystąpieniu nastoletnia aktywistka wspomniała niedawną wizytę w Polsce, podczas której odwiedziła Gdańsk i Bełchatów. – W zeszłym tygodniu spotkałam się z górnikami z Polski, którzy stracili prace ze względu na zamknięcie ich kopalni. Nawet oni się nie poddali. Wręcz przeciwnie, zdają się rozumieć bardziej niż wy, że musimy się zmienić – mówiła.

Przypomnijmy, że wczoraj "Dziennik Łódzki" informował, że dwa tygodnie temu Thunberg zwróciła się do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) z prośbą o możliwość nagrania filmu na terenie elektrowni Bełchatów. Nikt nie wyraził na to zgody.