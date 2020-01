Wybieg Izby Dyscyplinarnej. To powstrzyma Gersdorf?

W najbliższy czwartek odbędzie posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego, z którego wyłączono Izbę Dyscyplinarną. – Pani prof. Małgorzata Gersdorf, I Prezes SN, podjęła dzisiaj decyzję o przedstawieniu do rozstrzygnięcia przez skład trzech izb Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – pytania związanego z rozbieżnościami w orzecznictwie SN – informował w ubiegłym tygodniu rzecznik SN sędzia Michał Laskowski.

Pytanie dotyczy sędziów powołanych do sądów powszechnych, sądów wojskowych i Sądu Najwyższego. Skład trzech Izb ma odpowiedzieć, czy ich udział w procesie sądowym prowadzi do naruszenia przepisów polskiej Konstytucji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także Traktatu o UE i unijnej Karty Praw Podstawowych.

Izba Dyscyplinarna, wyłączona z posiedzenia, wystosowała pytania do Trybunału Konstytucyjnego.

– Skład sędziowski zdecydował się na zadanie dwóch pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego i wniósł o zabezpieczenie, które polega na wstrzymaniu pewnych procedur, w których znalazło się także zwołanie przez I Prezes Sądu Najwyższego posiedzenia trzech Izb, dla rozstrzygnięcia pewnego zagadnienia prawnego. Już wcześnie w Izbie Dyscyplinarnej wskazywaliśmy na problem związany z tym posiedzeniem. Ono zostało zwołane w trybie rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. Tymczasem to nie jest zwykła rozbieżność, ale taka, w której może dojść do odejścia od zasady prawnej już wcześniej sformułowanej przez Sąd Najwyższy – stwierdził Piotr Falkowski w rozmowie z telewizją wPolsce.pl.