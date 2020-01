Premier spotkał się z prezesem AstraZeneca. Będzie ogromna inwestycja globalnego koncernu w Polsce

Podczas spotkania przedstawiono plany rozwoju AstraZeneca w Polsce. Bazując na blisko trzydziestoletniej obecności firmy w naszym kraju oraz doświadczeniu polskiego zespołu w prowadzeniu globalnych projektów badawczych, podjęto decyzję o zwiększeniu zaangażowania koncernu w działania B+R. Oznaczać to będzie między innymi szersze zaangażowanie kadry akademickiej oraz dalszy transfer know-how i technologii do Polski.

Z rozmowy szefa polskiego rządu miało wynikać, że AstraZeneca myśli strategicznie i długofalowo o Polsce. – W przeciągu najbliższych 5 lat planujemy zainwestować ponad 1,5 miliarda złotych, z czego większość zostanie przeznaczona na inwestycje napędzające dalszy rozwój globalnego centrum badawczo-rozwojowego. Wierzymy, że będzie to katalizator dynamicznego rozwoju całego sektora biotechnologii w Polsce – powiedział Leif Johansson, Prezes AstraZeneca.

Warszawskie centrum B+R to jedno z najważniejszych centrów badawczo-rozwojowych firmy na świecie. Kluczowe obszary medyczne, nad którymi pracuje warszawskie B+R to onkologia w szczególności rak płuca, kardiologia, choroby metaboliczne, choroby nerek, diabetologia i astma.

– Tak znacząca inwestycja globalnego koncernu w działalność B+R w Polsce to potwierdzenie słuszności drogi, jaką obraliśmy w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – przestawienia polskiej gospodarki na bardziej innowacyjne tory. W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost nakładów na B+R w Polsce. Szczególnie cieszy mnie fakt, iż wzrost ten napędzany jest głównie przez przedsiębiorstwa prywatne. Wierzę, że inwestycja na poziomie 1,5 miliarda złotych w prace B+R w obszarze biotechnologii uruchomi efekt kuli śniegowej służący rozwojowi tej innowacyjnej branży w Polsce – powiedział Premier Mateusz Morawiecki.

– Nasza firma zdecydowała się na tak dużą inwestycję właśnie w Polsce z powodu sprzyjających warunków do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Obok dostępu do dużej liczby doskonałych absolwentów kierunków medycznych, doceniamy rozwiązania legislacyjne premiujące działalność badawczo-rozwojową, które zaczęły się pojawiać od 2016 r., takie jak ulga IP Box, czy ulga na działalność badawczo-rozwojową – podkreślił dr Jarosław Oleszczuk, Prezes AstraZeneca Pharma Poland. – Takie nastawienie do biznesu pozwala nam prowadzić badania, które mają przełożenie na skalę globalną. Największym sukcesem polskiego zespołu jest przeprowadzenie wszystkich badań i doprowadzenie do rejestracji innowacyjnego leku biologicznego stosowanego w ciężkiej astmie eozynofilowej. To pierwszy polski lek innowacyjny – dodał.