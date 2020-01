Gorzkie słowa premiera: Wczoraj w Jerozolimie prawda przegrała z polityką

Wczoraj odbyło się V Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie. Polskę na Światowym Forum Holokaustu reprezentuje ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski, po tym jak z udziału w uroczystości zrezygnował prezydent Andrzej Duda. Podczas obchodów nie zabrakło kontrowersyjnych momentów, podczas których organizatorzy i uczestnicy uroczystości fałszowali historią. Pisaliśmy o tym już wcześniej.

"Wczoraj w Jerozolimie prawda przegrała z polityką" – pisze premier Polski. Morawiecki zwraca uwagę, że powagę uroczystości zakłócił Władimir Putin, który pojawił się na obchodach spóźniony, czym dał do zrozumienia, że to on się liczy a nie pamięć ofiar. "Wszedł na salę, na której jeszcze przed chwilą wyświetlano mapy fałszujące granice przedwojennej Polski, mapy, na których nie zaznaczono odpowiednio terenów zagrabionych przez Stalina" – wskazuje szef rządu.

Morawiecki podkreśla, że Putin w swoim wystąpieniu nawet się nie zająknął, że źródłem II wojny światowej było porozumienie Stalina i Hitlera. " 22 września 1939 to polski Brześć był świadkiem, jak armie sowiecka i niemiecka maszerują razem, w zgodzie i przyjaźni" – pisze premier.

Premier podkreśla, że Putin wykorzystał wczorajsze obchody do zafałszowania historii. "Polska to kraj, który stał się pierwszą i najbardziej poszkodowaną ofiarą sojuszu tych potwornych sił. Zaprzeczanie tym faktom to cios wymierzony w wartości, które są podstawą powojennego porządku europejskiego. Biada Europie, jeśli obrońcą pokoju i humanizmu ma zostać Władimir Putin, który za patrona tych wartości bierze Stalina" – czytamy w dzisiejszym "Fakcie".