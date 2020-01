Zastanawiające słowa Ćwiąkalskiego. "Pracują nad jeszcze groźniejszą ustawą"

Ustawa dyscyplinująca przeszła przez Sejm. Obecnie dokument czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Projekt nadal budzi jednak duże emocje, tak jak ostatnie wydarzenia na linii KRS-Sąd Najwyższy-Trybunał Konstytucyjny.

Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości, "władza jeszcze nie odpuściła". Zbigniew Ćwiąkalski wygłosił na antenie RMF FM zastanawiającą opinię.

– Przypuszczam, że władza jeszcze nie odpuściła, że będzie dalej pracować nad nową ustawą, która jest jeszcze groźniejsza niż do tej pory – przekonywał były polityk. W jego ocenie, w sądownictwie robi się wielkie zamieszanie.

– Przecież pamiętamy z poprzedniej kadencji zapowiedź, że sędziowie nie będą przypisani do poszczególnych sądów, tylko będą sędziami RP. W związku z tym - sędzia dzisiaj sądu apelacyjnego, będzie np. zesłany do sądu rejonowego gdzieś tam daleko na prowincji, dość daleko. To wymieszanie całkowite, ta opcja zerowa spowoduje jeszcze większe zamieszanie. A zamiarem będzie to, żeby spacyfikować sądy – stwierdził Ćwiąkalski.

Przypomnijmy, że w czwartek trzy izby Sądu Najwyższego uznały, że wszyscy sędziowie powołani przez tzw. "nową KRS" nie są upoważnieni do orzekania. Stwierdzono tym samym, że wykluczona z orzekania powinna być cała Izba Dyscyplinarna SN. Zebranie trzech izb odbyło się pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zawiesił i unieważnił obrady SN.