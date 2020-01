Prezes SO w Warszawie: Sędziowie wybrani przez nową KRS mogą orzekać

– Uchwała trzech Izb Sądu Najwyższego porządkuje sytuację prawną i likwiduje chaos prawny – powiedziała podczas konferencji prasowej prezes Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Joanna Bitner. Jak wskazała, w związku z uchwałą nie widzi przesłanek, aby sędziowie powołani na wniosek obecnej KRS mieli przestać orzekać.

RMF FM wskazuje, że według sędzi uchwała porządkuje sytuację prawną, likwiduje chaos prawny i zmniejsza ryzyko, jakie ponosiły strony wskutek różnych interpretacji dotyczących sędziów powołanych na wniosek obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Dzięki uchwale, w stosunku do sędziów sądów powszechnych, można badać przy rozpoznawaniu środka odwoławczego, czy sąd utworzony w składzie z takim sędzią, był niezawisły. Bitner zaznacza, że sędzia został wskazany przez nową KRS nie oznacza "automatyzmu" w takich sprawach.

Sędzia Joanna Bitner odniosła się takżę do sytuacji w okręgu warszawskim. Przekazała, że sędziowie powołani przez prezydenta na wniosek obecnej KRS są sędziami, ich orzeczenia są ważne, a prowadzone przez nich postępowania są skuteczne. Przyszłe orzeczenia nie będą mogły być podważone tylko dlatego, że zostali wskazani przez nową KRS. Natomiast jeżeli sąd odwoławczy, rozpoznając każdą z tych konkretnych spraw, uzna, że w tym konkretnym postępowaniu, w tej danej sprawie, sąd nie był niezawisły, bezstronny, to uwzględni to w swoim orzeczeniu - dodała.