Horała kontra Tomczyk. "Zamiast mieć konstytucję na koszulce, to można ją czytać"

– Art. 87 ustawy o Sądzie Najwyższym mówi jasno: uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z chwilą ich podjęcia uzyskują moc zasad prawnych. Koniec. Nie wiem czy państwo wiedzą, ale pan poseł Horała głosował za tą ustawą o SN, gdzie w art. 87 jest jak byk napisane, że to są zasady, które mają obowiązującą moc prawa. Problem polega na tym, że dzisiaj mamy w Polsce do czynienia z ogromnym kryzysem w państwie, który został wywołany przez magistra Ziobrę, przez tych ludzi, których widzieliśmy wczoraj na konferencji prasowej, którzy za nic mają prawo – przekonywał w programie "Fakty po faktach" poseł PO Cezary Tomczyk.

– Ziobro nie podważa uchwały sądu, pan minister stwierdził pewien fakt. Działania, które są rażąco sprzeczne z prawem, contra legem, są z mocy prawa nieważne – odpowiedział mu Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. I stwierdził: – Sąd Najwyższy uznał po uważaniu sobie, że ustawa nie obowiązuje. Bez żadnej postawy prawnej. Nie ma takich kompetencji Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy jest od tego, żeby stosować obowiązujące ustawy. Koniec kropka.

Był szef komisji ds. VAT wbił szpilę Tomczykowi: – Można jeszcze czytać po polsku. I zamiast mieć konstytucję na koszulce, to ją czytać. Tam jest cały rozdział o kompetencjach sądów i trybunałów, i wyraźnie mówi, który sąd i trybunał ma jakie kompetencje. Sąd Najwyższy nie ma takich kompetencji.

Z kolei poseł Platformy Obywatelskiej odniósł się do utajnienia list poparcia do KRS. – Jest wyrok NSA, który mówi jasno, że przepisy o ochronie danych osobowych nie mają zastosowania w sprawie list KRS. Nie wiem, co jest bardziej strzeżoną tajemnicą. Czy kody nuklearne w USA, czy lista sędziów podpisanych pod listą do KRS. Jeżeli się wstydzicie, rozumiem. Ale to jest własność publiczna – stwierdził polityk.