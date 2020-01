Nieoficjalnie: Budka nowym szefem PO

Choć na oficjalnie wyniki trzeba będzie jeszcze poczekać, w mediach społecznościowych polityków PO zaczęły się już pojawiać jednoznaczne wpisy. Tomasz Siemoniak, jeden z kandydatów na szefa partii, gratuluje zwycięstwa Borysowi Budce. Podobnie Sławomir Nitras.

"Serdecznie gratuluję nowemu przewodniczącemu PO Borysowi Budce! Trzymam mocno kciuki, aby poprowadził nas do zwycięstwa. #SilnaPO Dziękujemy ustępującemu przewodniczącemu Grzegorzowi Schetynie za dzisiejsze 32% poparcia dla KO i większość w Senacie" – napisała posłanka Kinga Gajewska. Arkadiusz Marchewka informuje: "Bardzo wysokie poparcie dla Borysa Budki w województwie zachodniopomorskim - 88,5%".

Z cząstkowych wyników wyborów, które poznał Onet, Budka zdecydowanie pokonał wszystkich rywali i uzyskał ok. 70-80 proc. poparcia. Frekwencja w wyborach na przewodniczącego PO, jak wynika z wstępnych ustaleń, wynosiła w skali kraju ok. 60 proc. Poparcia Budce udzielił m. in. współzałożyciel i wieloletni szef PO Donald Tusk.